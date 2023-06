DLRG-Helferin: „Ertrinken geschieht leise“

Berlin. So wie der Wannsee im Sommer eine Quelle der Entspannung und Erfrischung ist, ist er gleichzeitig eine Ort voller Gefahren: Während im knietiefen Wasser Badegäste lachend aufschreien, weil sie in das kalte Nass eintauchen oder von jemandem nass gespritzt werden, kann sich ein paar Meter weiter im tieferen Gewässer eine stumme Tragödie zutragen.

Rund 50 belastende Einsätze der DLRG pro Jahr

„Ertrinken geschieht leise“, erklärt Mirjam Wennemar, Mitglied der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft e. V. (DLRG) an diesem heißen Sonntagnachmittag am Kleinen Wannsee. „Wenn heute etwas geschieht, dann wird es ein richtiges Drama.“

Wie sie diesen Satz ausspricht, zeigt, dass sie ein Routinier ist oder wie sie meint: „Ein alter Hase.“ Seit über 20 Jahren ist die 31-Jährige bei der DLRG tätig. 2001 ist sie dem Verein beigetreten. In dieser Zeit hat sie viel gesehen und weiß, wie sich tragische Unfälle im Wasser abspielen.

Im Schnitt gebe es in Berlin pro Jahr 50 Einsätze, die sehr belastend seien. Die Art von Einsätzen, wo man das Erlebte nicht so schnell aus dem Kopf bekommt: Bilder von leblosen Körpern oder heftigen Wunden oder eben keine Bilder, weil keine Person aufgefunden werden konnte. „Besonders schlimm ist es, wenn Kinder involviert sind“, sagt die werdende Mutter.

Risikofaktor fürs Ertrinken: Selbstüberschätzung

DLRG Retter bei der Überwachung eines Sees. Viele Menschen schwimmen weit raus bis ihnen die Kraft ausgeht.

Foto: Thomas Warnack / dpa

Einer der Hauptrisikofaktoren für Ertrinken sei Selbstüberschätzung. „Viele unterschätzen die Entfernung zum nächsten Ufer. Plötzlich verlässt sie die Kraft mitten auf dem See.“ Auch sei es gefährlich, beim Schwimmen in die Fahrrinne der Boote zu geraten. „Ich mache ja auch kein Picknick auf der Autobahn“, veranschaulicht Wennemar die Verkehrsregeln auf dem Wasser.

Lebensrettungseinsätze sind – glücklicherweise – nicht die Regel. Die Freiwilligen in den roten T-Shirts haben oft mit Schnittwunden zu tun, die sich Badegäste am Strand zuziehen, helfen aber auch technisch auf dem Wasser aus, wenn ein Boot einen Schaden hat – sozusagen der ADAC des Wassers.

Viele Unfälle passieren im Zusammenhang mit Hausbooten

Viele Unfälle passierten häufig im Zusammenhang mit Hausbooten, die auf dem Wannsee anzutreffen sind. „Es vergeht kein Wochenende ohne einen Hausbooteinsatz“, sagt Wennemar. „Das Problem ist, dass die Fahrer der Hausboote keinen Führerschein brauchen.“

Das freiwillige Engagement ist fordernd: Im Sommer arbeite sie zeitweise 60 Stunden pro Woche, darunter auch viele Wochenendschichten von Freitag- bis Sonntagabend, die sie an dem DLRG-Standort am Wannsee verbringt – neben ihrem 40-Stunden-Job bei einem Unternehmen.

Woher nimmt sie die Energie dafür? „Es ist meine große Liebe, die über die Jahre gewachsen ist“, so Wennemar. Die Arbeit bei der DLRG gebe ihr viel zurück, beispielsweise wenn ein geretteter Mensch, der an den RTW übergeben wird, nach einer Woche mit einem Kuchen oder einer Spende als Dankeschön zurückkommt. Es ist aber auch das Adrenalin bei den Notfalleinsätzen, das Wennamar an dem Job reizt. „Ich liebe Einsätze, bei denen mehrere Boote beteiligt sind und jeder in seiner Rolle funktioniert.“

DLRG-Helferin: „Anfeindungen sind in den letzten Jahren gestiegen“

Allerdings kennt sie auch andere Reaktionen. „Mir wurde schon ein Grill auf die Füße gekippt, als ich jemanden bat, diesen auszumachen.“ Es gehört zwar nicht zu den Aufgaben der DLRG-Helferinnen und Helfer, Feuer zu löschen – das sei Aufgabe der Polizei –, doch machten sie es trotzdem. Auch zum Selbstschutz: „Wenn ein Lagerfeuer einen Waldbrand auslöst, sind auch unsere Häuser am See in Gefahr.“

Wennemar habe schon alles erlebt: Schlägereien zwischen Badegästen und DLRG-Ehrenamtlern und vor allem Vandalismus. „Die Anfeindungen sind die in den letzten Jahren gestiegen. Nicht selten werden unsere Boote beschädigt.“ Die Bilder von Silvester unter anderem aus Neukölln, als die freiwilligen Einsatzkräfte der Feuerwehr mit Pyrotechnik abgeschossen wurden, hätten sie damals nicht überrascht.

Der Hass und die Gewalt, denen sich die freiwilligen Helfenden der DLRG gegenübersehen, tragen nicht unbedingt zur Attraktivität des Ehrenamts bei. „Wir müssen um Nachwuchs kämpfen und viel Energie in die Rekrutierung investieren.“ Problematisch sei es aus ihrer Sicht, dass die Lebensretterinnen und -retter keine Aufwandsentschädigung erhalten und die DLRG-Kleidung selbst zahlen müssen. Ein Grund, ihr Engagement deshalb aufzugeben, sei das aber nicht. „Wir machen das aus Leidenschaft.“