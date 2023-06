Special Olympics: Nowitzki hofft auf ein "tolles Fest"

Die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki unterstützt die Special Olympics in Berlin und schickt das deutsche Team mit einem besonderen Motivationsschub in das Rennen um Medaillen. Der NBA-Champion von 2011 besuchte am Samstagvormittag das Training der deutschen Basketballer und wird auch am Abend bei der Eröffnungsfeier im Olympiastadion anwesend sein. "Sport kann zusammenbringen. Darum geht es hier bei den Special Olympics. Ich hoffe, dass wir alle zusammen ein tolles Fest feiern können", sagte Nowitzki.

