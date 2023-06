Brauch Traditionelles sorbisches Johannisreiten in Casel gefeiert

Der sorbische Brauch des Johannisreitens gilt als einzigartig - der Drebkauer Ortsteil Casel hat ihn wieder gefeiert. Die Tradition werde nur noch in Casel mit Herzblut gepflegt, teilte der Traditionsverein Casel mit. Am Sonntag bestieg Johann - den ein junger Mann verkörpert - sein Pferd und ritt begleitet von Blasmusik durch das Dorf. Mädchen aus Casel hatten zuvor Kornblumen gepflückt, Johann erhielt einen Umhang aus Kornblumen, Seerosen, Binsen und Wicken. Frauen und Männer versuchten am Sonntag, Johann beim Reiten von seinem Pferd zu holen und den Blumenschmuck abzureißen.