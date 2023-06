Rote Ampel missachtet - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer ist in Berlin-Britz mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Zeugen zufolge soll der 37-Jährige eine rote Ampel missachtet haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 54-jährige Fahrer des Autos wollte demnach bei Grün auf einer Kreuzung nach rechts abbiegen, als es am frühen Samstagabend zu dem Zusammenstoß kam. Der 37-jährige E-Scooter-Fahrer erlitt einen Unterschenkelbruch und wurde in ein Krankenhaus gebracht.