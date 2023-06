Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß in Strausberg

Ein 70-Jähriger ist nach dem Zusammenstoß seines Autos mit einem entgegenkommenden Wagen in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) gestorben. Die 48-jährige Fahrerin des anderen Autos wurde bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus ihrem völlig zerstörten Fahrzeug herausgeschnitten und in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des 70-Jährigen wurde durch den Aufprall in den angrenzenden Wald geschleudert. Der Mann starb trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort. Die Ursache für den Zusammenprall war zunächst noch unklar.