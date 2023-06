16 Wettbewerbe der Special Olympics starten

16 der insgesamt 26 Sportarten erleben am Sonntag den Startschuss bei den Special Olympics World Games. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion werden vor allem in den Ballsportarten, bei den Leichtathleten und Schwimmern sowie den Radsportlern die ersten Klassifizierungen vorgenommen. Dabei wird nach der Leistungsfähigkeit der einzelnen Sportler und Teams geschaut, um sie zu den finalen Wettbewerben in einigermaßen vergleichbaren Leistungsklassen einzuteilen. Bis zu 15 Prozent können die Leistungsunterschiede innerhalb einer Klasse differenzieren.

Berlin –. 16 der insgesamt 26 Sportarten erleben am Sonntag den Startschuss bei den Special Olympics World Games. Einen Tag nach der Eröffnungsfeier im Berliner Olympiastadion werden vor allem in den Ballsportarten, bei den Leichtathleten und Schwimmern sowie den Radsportlern die ersten Klassifizierungen vorgenommen. Dabei wird nach der Leistungsfähigkeit der einzelnen Sportler und Teams geschaut, um sie zu den finalen Wettbewerben in einigermaßen vergleichbaren Leistungsklassen einzuteilen. Bis zu 15 Prozent können die Leistungsunterschiede innerhalb einer Klasse differenzieren.

Bereits um Medaillen geht es an den kommenden vier Tagen in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die Aktiven hatten schon am Samstag ihre Klassifizierungen unter dem Beifall der Zuschauer in der Messe Berlin ausgetragen.