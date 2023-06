Hausbesetzung am BER - Neuer Protest gegen Ausreisezentrum

Der Protest gegen den geplanten Bau eines Ein- und Ausreisezentrums von Flüchtlingen am Flughafen BER geht mit einer Hausbesetzung weiter. Eine Gruppe von rund 30 Aktivistinnen und Aktivisten besetzte am Samstag nach eigenen Angaben ein Grundstück in Schönefeld. Eine Sprecherin sagte, es handle sich um Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich zum Protest zusammengefunden hätten. Sie befürchten, dass dort ein Abschiebegefängnis entstehen könnte. Nach Angaben der Polizei war die Lage am frühen Samstagnachmittag ruhig. Die Beamten seien in Kontakt mit den Aktivistinnen und Aktivisten.