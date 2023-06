Raubüberfall: 38-Jähriger aus Auto gezerrt und geschlagen

Ein Unbekannter soll einen 38-Jährigen in Berlin-Schmargendorf aus seinem Auto gezerrt, geschlagen und beraubt haben. Dabei erbeutete der Täter eine Tasche, in der sich eine größere Menge Geld befand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Berlin (dpa/bb). Ein Unbekannter soll einen 38-Jährigen in Berlin-Schmargendorf aus seinem Auto gezerrt, geschlagen und beraubt haben. Dabei erbeutete der Täter eine Tasche, in der sich eine größere Menge Geld befand, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Der 38-Jährige war am Freitagabend in einer Tiefgarage in sein Auto gestiegen, als ein Vermummter an sein Auto herangetreten und die Tür aufgerissen haben soll. Auch als der Mann bereits am Boden lag, soll der Unbekannte laut Polizei noch mehrfach auf seinen Kopf geschlagen haben. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.