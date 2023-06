Fun- und Trendsport ausprobieren vor dem Brandenburger Tor

Der Pariser Platz wird am Sonntag zum Sportplatz und zur Gesundheitsmeile. Landessportbund lädt ab 11 Uhr zum Familiensportfest ein.

Berlin. Das Zentrum Berlins wird am Sonntag, 18. Juni, zum Ort der sportlichen Begegnung. Auf dem Pariser Platz direkt vor dem Brandenburger Tor veranstaltet der Landessportbund Berlin ein inklusives Familiensportfest von 11 bis 18 Uhr. Die Idee: Familien, Kinder und Jugendliche, Menschen mit und ohne Behinderung sollen beim Sport zusammenkommen. Das Familiensportfest gehört zum großen Rahmenprogramm der Special Olympics World Games, die in Berlin vom 17. bis 25. Juni stattfinden.

Bekannte Sportvereine wie Hertha BSC oder Alba Berlin präsentieren sich auf dem Pariser Platz mit rund 50 Mitmachaktionen. Alle Angebote sind, ebenso wie der Eintritt, kostenfrei. Wer möchte, kann beispielsweise Fun- und Trendsportarten ausprobieren wie etwa Klettern, Floorball, Sporttischfußball, Discgolf oder auch Fußballdart vom Sportclub Lebenshilfe Berlin – bis hin zu Sportartenklassikern wie Fußball, Handball, Hockey, Tanzen, Taekwondo, Judo, Ringen oder Rudern. Auch Teufelsschminken oder ein Laufradparcours für Kinder stehen auf dem Plan. Gespielt werden kann auch Tischtennis oder Badminton.

Deutsches Sportabzeichen, Gesundheitschecks, Motorik-Test

Außerdem können Gäste das Deutsche Sportabzeichen ablegen. Auf der Gesundheitsmeile entlang der Ebertstraße am Brandenburger Tor werden Gesundheitschecks angeboten – etwa Handkraft-Messung oder Gleichgewichtstests. Es gibt auch Informationsmaterial über Sport, Bewegung und gesunde Ernährung. An vielen Stationen kann die eigene Fitness getestet werden, es gibt etwa Handballzielwerfen oder eine Torschussmessanlage – und am Stand von „Berlin hat Talent“ kann man den Deutschen Motorik-Test absolvieren.

Für Menschen mit Beeinträchtigungen gibt es besondere Angebote wie etwa Blindenfußball von Hertha BSC, Para-Eishockey, Boccia, Rollstuhlbasketball und Disziplinen für das Sportabzeichen. Inklusionsguides führen über das Gelände. Neben den Sportaktivitäten gibt es weitere Angebote: So informiert etwa die Verkehrswacht über Sicherheit im Straßenverkehr in jedem Alter mit Fahrradsimulator und Aktionen zur Fahrradhelmsicherheit und guten Sichtbarkeit. Am Stand der Johanniter-Unfall-Hilfe gibt es ein Glücksrad, das Technische Hilfswerk lädt ein zum Anschauen und Ausprobieren von Fahrzeugen und Geräten.

Das Familiensportfest findet normalerweise im Olympiapark statt, zuletzt im Juni 2022, und zieht dieses Jahr anlässlich der Special Olympics erstmals ans Brandenburger Tor. Der Landessportbund möchte möglichst vielen Besuchern „die Möglichkeit geben, inklusiven Sport und all die Freude drumherum kennenzulernen“, so die Mitteilung des Verbandes.

Wo: Brandenburger Tor, Pariser Platz, 10117 Berlin. Eintritt frei.