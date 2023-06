20-Jähriger in Berlin mit Messer attackiert und verletzt

Ein 20-Jähriger ist in Berlin-Neukölln von einem Bekannten mit einem Messer attackiert worden. Dabei erlitt der junge Mann Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht, sowie am Hinterkopf, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Der 20-Jährige war offenbar in Folge eines Gesprächs mit einem 19-Jährigen von diesem angegriffen worden.