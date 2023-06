Fridays for Future-Demo: Wütender Protest vor FDP-Zentrale

400 Menschen protestieren am Freitag vor der FDP-Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Mitte.

Berlin. In dieser Woche konnte die Ampelregierung auf Bundesebene zwei Streitpunkte beilegen: Das Klimaschutzgesetz und das Heizungsgesetz. Die Kompromissfindung innerhalb der Koalition führte nun aber am Freitag zu Protest auf der Straße. Genauer: Vor der FDP-Bundesgeschäftsstelle und dem Bundeskanzleramt. Der Vorwurf lautet: Verwässerung der beiden Gesetze, vor allem durch die freien Demokraten.

FDP-Zentrale als „Tatort der Klimaschutzblockade“

„Wir stehen am Tatort der Klimaschutzblockade“, sagte Lara Eckstein vom Kampagnen-Verein Campact in Richtung FDP-Zentrale, deren Eingang von mehreren Polizistinnen und Polizisten bewacht wurde. Laut Polizei waren 400 Teilnehmende dem kurzfristigen Aufruf von Campact, Fridays for Future (FFF) und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) an diesem verregneten Nachmittag gefolgt. Kurzfristig deswegen, weil das umstrittene Heizungsgesetz nach der überraschenden Einigung zwischen den Ampelparteien diese Woche womöglich doch noch vor der Sommerpause im Bundestag beschlossen werden soll.

„Diese Woche hat gezeigt, wer die Richtlinien in der Koalition diktiert“, ärgerte sich Matthias Walter, Mitglied der DUH-Bundesgeschäftsführung. Die Kritik an der FDP äußerten die Demonstrierenden auch durch einen Katalog mit 101 teils sarkastischen Fragen an die Partei zu ihrer klimaschutzpolitischen Ausrichtung – eine Anspielung auf den Fragekatalog, den die FDP den Grünen bezüglich des Heizungsgesetzes übergeben hatte.

Schauspielerin Luisa-Céline Gaffron mit den 101 Fragen an die FDP. Unter den Fragen: „How dare you?“ und „Erkennt man das CO2-Budget als Konzept an?“

Foto: Alexander Rothe / Berliner Morgenpost

„Die Entkernung der Klimaschutzgesetze ist unerträglich.“ Durch die Reform des Klimaschutzgesetzes, für das die Aktivistinnen und Aktivisten lange gekämpft hätten, würde Verkehrsminister Volker Wissing (FDP), der ohnehin wegen verfehlter Klimaziele seines Ministeriums in der Kritik steht, aus der Verantwortung genommen, sich an Klimaschutzziele zu halten. Hintergrund ist die geplante Abschaffung der sektorspezifischen Einsparziele jedes Ministeriums. Alternativ soll in Zukunft die Bilanz aller Ministerien betrachtet werden.

Aktivist: „Das ist kein Gesetz, sondern ein bösartiger Witz“

„Das ist kein Gesetz, sondern ein bösartiger Witz und ein Schlag ins Gesicht aller, die für Klimaschutz auf die Straße gehen, für zukünftige Generationen und für die Menschen in Bangladesch und anderen Ländern, die vom Klimawandel bereits betroffen sind“, erklärte der sichtlich aufgeregte Walter. Gleichzeitig machte er auf die Waldbrände, Trinkwasserknappheit und Hitzetote hierzulande aufmerksam.

Die Rednerinnen und Redner riefen dazu auf, weiter auf die Straße zu gehen, ihren jeweiligen Abgeordneten im Bundestag zu schreiben, um sich gegen die Gesetze zu stellen, und notfalls vor Gericht zu ziehen.

Nach der FDP-Zentrale zogen die Demonstrierenden weiter zum Kanzleramt. Viel dramatischer sei, dass Kanzler Olaf Scholz (SPD) den FDP-Verkehrsminister schütze, sagte ein FFF-Redner. „Statt sich von Wissing zu trennen, trennt er sich eher von den Klimaschutzzielen.“