Stübgen: Forderung nach festen Grenzkontrollen zu Polen

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen hat nach der Innenministerkonferenz seine Forderung nach festen Kontrollen an der Grenze zu Polen bekräftigt. „Im Laufe dieses Jahres sind aus Polen bereits mehr als 10.000 Personen unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist. Das ist eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um fast 170 Prozent“, sagte der CDU-Politiker am Freitag laut Mitteilung.