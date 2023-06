53 Jahre alter Fußgänger von Auto gegen Gartenzaun geschoben

Ein 88 Jahre alter Mann hat in Berlin-Reinickendorf einen Fußgänger mit seinem Auto gegen einen Gartenzaun geschoben. Beim Einparken hatte der Autofahrer am Donnerstagmittag plötzlich beschleunigt und den 53 Jahre alten Fußgänger auf dem Gehweg angefahren, wie die Polizei am Freitag berichtete. Der Fußgänger erlitt demnach Verletzungen am Bein und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.