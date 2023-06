Berlins Museum Hamburger Bahnhof öffnet sich neu sortiert

Das inzwischen als Nationalgalerie der Gegenwart arbeitende Museum Hamburger Bahnhof in Berlin will sich weiter öffnen. Dafür haben die Direktoren Till Fellrath und Sam Bardaouil mit ihrem Team Teile des historischen Gebäudes umgestaltet. Mit drei neuen Schwerpunkten kann das Haus an diesem Wochenende (16.-18. Juni) neu erschlossen werden. Das Festival sieht das Museum auch als Dank an die Öffentlichkeit, nachdem Hamburger Bahnhof und die angrenzenden Rieckhallen im vergangenen Jahr von Bund und Berlin nach jahrelangen Verhandlungen angekauft und damit als Museumsstandort gesichert worden waren.