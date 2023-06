Erste Profistation: SC Potsdam holt Amerikanerin Morrissette

Die 23 Jahre alte Amerikanerin Breland Morrissette hat beim Volleyball-Vizemeister SC Potsdam ihren ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Die Mittelblockerin spielte zuletzt für die Technische Universität des US-Bundesstaates Georgia in Atlanta. „Ich bekam den Tipp, sie genauer unter die Lupe zu nehmen. Sie hat mich dann sehr beeindruckt. Sie ist stark im Block und hat eine gute Auffassungsgabe“, sagte Cheftrainer Riccardo Boieri in einer Mitteilung am Freitag.