Netzhoppers verpflichten Talent vom VCO Berlin

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben den 19 Jahre alten Djifa Amedegnato vom VCO Berlin verpflichtet. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Freitag bekannt. Amedegnato passe perfekt in das Konzept der Neuausrichtung der Netzhoppers, sagte Dirk Westphal in der Mitteilung über den gebürtigen Berliner, der seine Profi-Karrriere 2020 beim VCO gestartet hatte: „Er ist jung, talentiert, motiviert und kommt aus der Region.“