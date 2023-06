Erdbeeren pflücken in Berlin und Brandenburg: Adressen der Erdbeerhöfe

Berliner pflücken Erdbeeren am liebsten in der Nähe. Dank zahlreicher Erdbeerhöfe im Brandenburger Umland haben sie es nicht weit.

Berlin/Brandenburg. Erdbeeren sind gesund und lecker. Die kleinen roten Früchtchen enthalten mehr Vitamin C als Orangen und vergleichsweise wenig Zucker. Sie stehen auf Platz 4 des Lieblingsobstes der Deutschen – gleich hinter Äpfeln, Bananen und Tafeltrauben. Im Gegensatz zu ihrer ganzjährig im Supermarkt erhältlichen Konkurrenz erfreuen sie allerdings nur in den Sommermonaten unsere Gaumen. Also auf zu den Erdbeerfeldern in Berlin und Brandenburg!

Erdbeeren in Brandenburg: Neumann’s Erntegarten und Café

Der Hofladen von Neumann’s in Potsdam ist zwar geschlossen – er wird gerade in ein Café umgewandelt, das Anfang Juli eröffnet werden soll. Der Erntegarten, in dem es neben Erdbeeren je nach Saison auch Kirschen, Himbeeren, Stachelbeeren, Birnen, Pflaumen, Äpfel und Weintrauben zu pflücken gibt, ist jedoch offen und lädt von Mittwoch bis Sonntag fleißige Sammler ein. Vorsicht, Einlassschluss zur Selbsternte ist jeweils 17 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Firma Neumann‘s: https://hofladen-potsdam.de/

Adresse: Am Heineberg 2, 14469 Potsdam

Telefon: 0152/32014208

Erdbeeren in Brandenburg: Selbstpflückerparadies Elisenau

Der ehemalige Ahrensfelder LPG-Betrieb, der bereits seit 1960 besteht, ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für Obstsammler aller Art. Nur fünf Minuten von der Berliner Stadtgrenze entfernt lassen, sich hier von Mai bis August frische Erdbeeren ernten. Im Hofladen kann man weiteres regionales Obst und Gemüse oder auch Erdbeermarmelade erstehen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des „Selbstpflückerparadieses“: http://www.pomona-gartenbau.de/index.php

Adresse: Helenenauer Weg 2, 16356 Ahrensfelde

Telefon: 03338/757133

Wer keine Zeit oder Lust zum Erdbeeren pflücken hat, aber trotzdem nicht auf erntefrische Früchte verzichten mag, probiert es am besten auf einem Berliner Wochenmarkt.

Erdbeeren in Brandenburg: Hofladen Falkensee

Der Hofladen in Falkensee bietet saisonales Obst und Gemüse direkt vom Feld. Erdbeeren können hier von Mitte Mai bis Mitte Juli ergattert werden. Kenner der roten Früchtchen können hier sogar unterschiedliche Sorten wie Clery, Asia oder Malwina finden. Diese werden im Handel normalerweise nicht ausgewiesen. Clery-Erdbeeren haben zum Beispiel einen intensiven Geschmack bei geringem Säuregehalt. Asia sind gleichmäßig geformt und fest. Malwina duften besonders gut und haben eher dunkelrote Beeren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.hofladen-falkensee.de/

Adresse: Dallgower Str. 1, 14624 Dallgow-Döberitz

Telefon: 03322/22462

Berliner Beerengärten

Die Berliner Beerengärten haben gleich vier Standorte in und um Berlin. In Schönfließ, Oranienburg, Gatow und Hoppegarten können Süßmäuler ebenfalls von Mai bis August Erdbeeren entdecken. Je nach Anbaustelle und Monat werden die Sorten Sonata, Malwina, Clery, Cory, Elianny, Faith und Flair angeboten. Auch Himbeer- und Blaubeerliebhaber kommen auf ihre Kosten. Am Standort Schönfließ gibt es zudem ein Beerencafé, in dem man sich von der Erdbeerernte ausruhen kann. Anfahrtspläne für alle Standorte sowie weitere Informationen finden Sie hier: https://www.dah-gruppe.de/beerengaerten/

Schönfließ: Bergfelder Chaussee, 16567 Schönfließ (mit Beerencafé)

Oranienburg: Tiergartenstraße - Ecke An den Eichen, 16515 Oranienburg

Gatow: Gatower Straße, Abzweigung Straße 265, 14089 Gatow

Hoppegarten: B1/B5, gegenüber Neuer Hönower Weg, nähe Hellweg-Baumarkt, 15366 Dahlwitz-Hoppegarten

Telefon für alle Standorte: 03301/575100

Obsthof Lindicke

Familie Lindicke bietet frische Erdbeeren zum Verkauf in ihrem Hofladen in Werder (Havel) an. Pflücken kann man außerdem Süß-, Sauer- und Knupperkirschen sowie im Herbst Äpfel und Birnen. Auch wenn die Erdbeerernte hier nicht an erster Stelle steht, soll das Traditionsunternehmen nicht unerwähnt bleiben, denn die Familie baut schon seit über 200 Jahren Obst an. Zudem finden Sie in Werder Pfingstrosen, Kürbisse und Walnüsse aus eigener Produktion. Regionale Spezialitäten wie Werderaner Whiskey und Klosterfelder Senf runden das Angebot ab. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.obsthof-lindicke.de/obsthof-lindicke.html

Adresse: Am Plessower Eck 1, 14542 Werder (Havel)

Telefon: 03327/45624

Erdbeeren pflücken ist nicht nur bei Familien mit Kindern eine beliebte Freizeitbeschäftigung im Sommer.

Spargel- und Erlebnishof Kleistow

Die Erdbeer-Selbstpflücke des Spargel- und Erlebnishofs Kleistow steht in den Sommermonaten sieben Tage die Woche geöffnet. Wer keine Lust zum selbst ernten hat, kann die Früchte auch am Obst- und Gemüsestand kaufen. Eine Autostunde von Berlin entfernt bietet der Hof außerdem bunte Abwechslung für Klein und Groß. Kinder können sich im Kletterwald, Maislabyrinth oder auf dem Abenteuerspielplatz austoben und die Eltern währenddessen in der Hofbäckerei bei Kaffee und frischem Gebäck entspannen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.spargelhof-klaistow.de/

Adresse: Glindower Straße 28, 14547 Beelitz

Telefon: 03320/661070

SL Gartenbau

30 Kilometer nördlich von Berlin im Schwanteland befinden sich die Erdbeerfelder der SL Gartenbau. Von Dienstag bis Sonntag können Sammelwillige auf dem rund 20 Hektar großen Gelände ihre eigene Ernte einfahren. Gleich acht unterschiedliche Sorten finden sich hier. Lambada (früh tragend), Sonata (mittelfrüh tragend), Faith (spät tragend) und Co. decken die komplette Saison ab. Neben den roten Beeren gibt es außerdem Heidelbeeren, Äpfel und frischen Chicorée im Angebot. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.sl-gartenbau.de/

Adresse: Perwenitzer Chaussee 2, 16727 Oberkrämer

Telefon: 0172/3888283

Obstgut Marquardt

Das Obstgut Marquardt liegt im Havelland nahe Potsdam. Ein riesengroßer Ballon-Apfel an der Obstscheue weist Besuchern schon aus der Ferne den Weg. Denn neben Erdbeeren kann man hier je nach Saison Kirschen, Pflaumen, Pfirsiche und Äpfel pflücken. In der Scheune werden weitere kulinarische Produkte aus der Region verkauft. Wer nicht weiß, wie man das Sammelgut verwerten soll, lässt sich am besten von den hauseigenen Koch- und Backbüchern inspirieren. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.obstgut.de/

Adresse: Dorfstr. 10, 14476 Potsdam/OT Satzkorn

Telefon: 03320/857718

Erdbeeren kommen je nach Sorte von Ende Mai bis Mitte August zur Reife.

Erdbeerhof Stegemannshof

Der Erdbeerhof Stegemannshof in der Uckermark ist in der Saison täglich von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Ab dem 14. Juni 2023 können Besucher die Erdbeeren sogar direkt an der Straße abpflücken. Hier wachsen die Sorten Faith, Daroyal, Asia und Flair. Zudem gibt es Erdbeermarmelade, Erdbeerwein und Erdbeerhonig – der Hof bleibt seinem Namen ganz treu. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: www.stegemannshof.de/

Adresse: Stegemannshof 4, 17291 Prenzlau

Telefon: 03984/804263

Erdbeerland Missen

Das Erdbeerland Missen im Spreewald baut auf etwa acht Hektar Erdbeeren an. Der traditionelle Familienbetrieb hat sich auf Erdbeeren und Weihnachtsbäume spezialisiert – welch eine Kombination! In den Sommermonaten stehen aber selbstverständlich die roten Beeren im Vordergrund. Sie können täglich von 7 bis 19 Uhr von den Feldern gepflückt werden, auch feiertags. Weitere Informationen und ein „Marmeladenrezept von Oma“ finden Sie auf der Website: www.erdbeerland-missen.de/

Adresse: Missener Hauptstr. 8, 03226 Vetschau/Spreewald

Telefon: 0173/4719832

Karls Erdbeerhof – Freizeitpark Elstal

Erst Anfang Juni hat es auf Karls Erdbeerhof gebrannt. Drei Gebäude des beliebten Erlebnisparks in Brandenburg wurden zerstört. Doch bereits einen Tag später öffnete das Erdbeerdorf wieder. Auch der Manufakturen-Markt und die Erlebnisgastronomie sind weiterhin zugänglich. Die Erdbeerernte ist hier schon fast nebensächlich. Achterbahnen und Fahrgeschäfte, Kinderspielplätze und Attraktionen ziehen jedes Jahr aufs Neue Familien mit Kindern und Karls Erdbeerhof-Fans an. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://karls.de/

Adresse: Zur Döberitzer Heide 1, 14641 Wustermark

Telefon: 033234/243030

Tipp für alle Pflückorte:

Rufen Sie vorher bei den Höfen an. Dort erfahren Sie tagesaktuell, wie hoch der Kundenandrang ist und was es in welchen Mengen zu pflücken gibt.

