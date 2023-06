Länder verhandeln mit Bahn über Deutschlandticket

Die Länder Berlin und Brandenburg sind in Gesprächen über eine mögliche Nutzung des Deutschlandtickets auch auf drei Fernverkehrsstrecken in Brandenburg. „Die Gespräche laufen weiterhin“, sagte ein Bahnsprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Einen Zeitplan, wann eine Entscheidung fallen könnte, können wir nicht nennen.“ Auch das Brandenburger Verkehrsministerium verwies auf die laufenden Verhandlungen.