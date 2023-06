Die Stadtplanung der City West als Vorbild in Venedig

Berlin. Einen digitalen Zwilling der City West wollen sie erschaffen. Damit auch Menschen, die keine tägliche Übung im Lesen von Architekturplänen im Maßstab 1:1000 haben, durch Virtual Reality und Datenbrille auf den ersten Blick erkennen, wie wuchtig ein geplantes Haus, wie einladend eine Aufenthaltsfläche ist.

Das WerkStadtForum bringt seit 2019 auf Initiative des Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Unternehmen, Gruppierungen, Vereine und Anwohner zusammen, um die Zukunft der City West passend für alle höchst unterschiedlichen Bedürfnisse zu planen und neue Ideen zu entwickeln. Da geht es um sämtliche Aspekte einer Stadt: von Mobilität über Kultur, Digitalisierung, Stadtökologie, nachhaltiges Bauen bis zu Architektur, dem Ziel einer Kreislaufstadt, die dabei auch noch sozial ist und niemanden ausschließt. Festgeschrieben ist das alles in der Charte City West 2040.

Nun wurde diese Form der Stadtvorplanung mit einer Einladung zur Architekturbiennale in Venedig ausgezeichnet. Die zweijährliche Ausstellung in der Lagunenstadt ist eine der wichtigsten Schauen zur Baukunst und Stadtentwicklung der Welt. Und WerkStadtForum hat eine Augmented-Reality-Version des Breitscheidplatzes dort schon einmal präsentiert.

Bei der Biennale geht es ums „Zukunftslabor“

Die aktuelle Ausgabe der Architektur-Biennale befasst sich noch bis 26. November unter dem Titel „The Laboratory of the Future“ (Zukunftslabor) mit den Themenschwerpunkten Dekolonisation und Dekarbonisierung - vor allem zweiteres ist auch ein Schwerpunkt der Berliner Planung.

Um zur Einladung zu gratulieren, haben die Charlottenburg-Wilmersdorfer Bezirksstadträte Oliver Schruoffeneger (Grüne, Ordnung, Umwelt, Straßen und Grünflächen) und Christoph Brzezinski (CDU, Stadtentwicklung) die Forums-Projektleiter Wolf Uwe Rilke und Caroline Lehmann ins Rathaus Charlottenburg eingeladen. Stadtplaner Wolf Uwe Rilke schwärmt von der Venedig-Erfahrung: „Es war uns eine große Ehre, nach Venedig eingeladen worden zu werden und unsere Arbeit dort der Fachwelt zu zeigen.“

„Mut, um sich darauf einzulassen“

In Berlin ist das WerkStadtForum das wohl am breitesten aufgestellte Format seiner Art. Und Bezirksstadtrat Schruoffeneger ist zu Recht stolz darauf. „Ich freue mich sehr, dass unser Beteiligungsverfahren als modellhaft anerkannt wird und hoffe, dass die Ergebnisse jetzt auch weitestmöglich umgesetzt werden“, aber in seiner Stimme klingt auch Zweifel mit. Gerade wenn er daran denkt, wie es bei der Signa und dem Karstadt-Areal mit unter dem Bausenat gelaufen sei … Der Bezirkspolitiker seufzt. „Die Politik braucht auch Mut, um sich auf die Ergebnisse des Forums einzulassen.“

Die Schirme auf dem Mittelstreifen des Tauentzien sollen allen Menschen den öffentlichen Raum erschließen.

Einer der Gründe, warum das WerkStadtForum nach Venedig eingeladen wurde, ist, dass sie mit der TU Berlin eine enge Kooperation aufgebaut haben, um das Potenzial eines der größten Universitätsstandorte Europas zu nutzen. Das passte dem einladenden „Institute of Technology School of Architecture and Design New York“ gut als Teil in seine Ausstellung „Students as Researchers“ (zu sehen im Armenian Culture Studies and Documentation Center).

TU-Studenten knobelm am Charlottenburg der Zukunft

Denn mit den Spezialisten der TU spricht das Forum über Fragen des Wassermanagements oder Baustoffe der Zukunft und TU-Studenten haben in einem Seminar Ideen entwickelt, wie man Gebäude und Geschäfte nach Leerstand nachhaltig nutzen kann.

Und gerade für Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger ist es wichtig, dass es nicht immer nur um die Geschäfte geht. Er will, dass öffentliche Raum für alle zugänglich bleibt oder wieder wird. „Es geht darum, den öffentliche Raum auch für Menschen erlebbar zu machen, die es sich nicht leisten können, oder auch nur nicht täglich leisten können, in ein Café zu gehen.“ Eines der kleinen aber wirkungsvollen Beispiele dafür seien die Sonnenschirme auf der Mittepromenade des Tauentziens, unter denen man kostenlos auf den steinernen Raseneinfassungen im Schatten sitzen kann. „Schatten ist für alle wichtig und er wird leider in den kommenden Jahren immer wichtiger werden, angesichts des Klimas“, so Schruoffeneger.

