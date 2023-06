Kollektiv für Open-Air-Location auf Flughafen Tegel gesucht

Eine Außenfläche auf dem ehemaligen Flughafen Tegel soll in diesem Sommer zu einer Open-Air-Location für Live-Musik, Tanz, Performances, Filme, Workshops und Theater werden. Für die Gestaltung und Bespielung der mehr als 3700 Quadratmeter großen Fläche an der alten Frachtkantine wird nach einem Kollektiv gesucht, wie die Clubcommission am Donnerstag mitteilte. Interessierte können sich demnach bis zum 28. Juni bewerben.