Förster auf E-Bikes: Test auf Waldwegen in Brandenburg

Förster machen den E-Bike-Test: Erstmals werden sie auf neuen Dienst-Fahrrädern mit Elektroantrieb auf Waldwegen in Brandenburg unterwegs sein. Forst- und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) startete ein auf zwei Jahre angelegtes Pilotprojekt. Im Landkreis Dahme-Spreewald wurden am Donnerstag die ersten sechs E-Bikes an Beschäftigte des Landesbetriebs Forst übergeben. „E-Bikes liegen in den Städten oder bei längeren Ausflügen ja bekanntlich im Trend. Nun werden wir herausfinden, inwieweit sie sich auch im Dienst für den Wald bewähren“, sagte Vogel laut Mitteilung. Die radelnden Förster sollen die E-Bikes testen und die Benutzung dokumentieren.