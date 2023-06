IG Metall: AfD profitiert von Verunsicherung in Bevölkerung

Die IG Metall hat auch angesichts des Umfragehochs der AfD die Bundesregierung zu Änderungen im Regierungshandeln aufgerufen. Die AfD profitiere von der aktuellen Verunsicherung in der Bevölkerung, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Donnerstag in Potsdam. Er sprach bei einer Bezirkskonferenz der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Die Regierung müsse, statt öffentlich Gezänk auszutragen, die Bürgerinnen und Bürger in ihren Entscheidungen mitnehmen, sagte Hofmann. Das gelinge nur, wenn notwendiger Klimaschutz nicht zur sozialen Spaltung führe und die vorgeschlagenen Maßnahmen erläutert würden und nachvollziehbar seien.