Top Ten: Das sind Berlins beliebteste Oberschulen

Berlin. Das Warten Tausender Berliner Familien hat ein Ende: Die Bescheide über die Verteilung der Plätze an Berlins Oberschulen sind verschickt. Und – anders als im vergangenen Jahr – konnte allen zukünftigen Siebtklässlern eine konkrete Schule zugewiesen werden. Insgesamt wurden 26.141 Plätze an öffentlichen Integrierten Sekundarschulen (ISS) und Gemeinschaftsschulen sowie Gymnasien vergeben. Im Erst-, Zweit- und Drittwunsch konnten 23.701 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, das entspricht einer Quote von 91 Prozent. Heißt aber auch: Rund 2440 Schülerinnen und Schülern wurde eine Schule zugewiesen, die sie sich nicht ausgesucht haben und für die sie unter Umständen lange Wege in Kauf nehmen müssen.

Die Verteilung der Oberschulplätze sei eine große Kraftanstrengung gewesen, hieß es aus der Bildungsverwaltung. Es habe intensive Gespräche und Abstimmungen mit den Bezirken sowie eine eigens eingesetzte ad-hoc-AG aus erfahrenen Vertretern von Schulaufsicht, Schulamt und Senatsbildungsverwaltung gegeben.

Noch vor wenigen Wochen standen Hunderte zukünftige Siebtklässler ohne Schulplatz da. „Dank der außerordentlichen gemeinsamen Anstrengungen und der Flexibilität der bezirklichen Schulträger, der regionalen Schulaufsichten und auch der Senatsverwaltung konnten wir zum neuen Schuljahr jedem Kind einen Oberschulplatz zuteilen. Dabei spielte die große Kooperationsbereitschaft der Schulleitungen eine entscheidende Rolle. Auch dafür vielen Dank!“, sagte Staatssekretär Torsten Kühne (CDU).

Integrierte Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen – Das sind die beliebtesten:

1. Heinz-Brandt-Schule (Pankow)

2. Max-Beckmann-Schule (Reinickendorf)

3. Schule an der Dahme (Köpenick)

4. Herbert-Hoover-Schule (Mitte)

5. Ellen-Key-Schule (Friedrichshain)

6. Gutenberg-Schule (Lichtenberg)

7. Ferdinand-Freiligrath-Schule (Kreuzberg)

8. Martin-Buber-Oberschule (Spandau)

9. Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule (Steglitz-Zehlendorf)

10. Alexander-Puschkin-Schule (Lichtenberg)

Gymnasien: Das sind die beliebtesten:

1. Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium (Lichtenberg)

2. Hermann-Hesse-Gymnasium (Kreuzberg)

3. Otto-Nagel-Gymnasium (Marzahn-Hellersdorf)

4. Heinrich-Schliemann-Gymnasium (Pankow)

5. Friedrich-Engels-Gymnasium (Reinickendorf)

6. Käthe-Kollwitz-Gymnasium (Pankow)

7. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium (Pankow)

8. Beethoven-Gymnasium (Steglitz-Zehlendorf)

9. Immanuel-Kant-Gymnasium (Lichtenberg)

10. Robert-Blum-Gymnasium (Schöneberg)