Laut Verkehrssenatorin Arbeiten an U2-Tunnel am Alexanderplatz im Plan

Die umfangreichen Stabilisierungsarbeiten im Tunnel der U2 am Berliner Alexanderplatz verlaufen nach Angaben von Verkehrssenatorin Manja Schreiner nach Zeitplan. „Der Sanierungsplan kann eingehalten werden“, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Wir können die U2 planmäßig nach den Sommerferien wieder zweigleisig betreiben.“ Die Ferien enden am 25. August.