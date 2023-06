Pflichtaufgaben in Gefahr durch Personalmangel

Berlins neue Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) sieht in ihrem Ressort große Personalprobleme. „Es ist zunehmend schwierig, Personal an uns zu binden“, sagte Badenberg am Mittwoch im Justizausschuss des Abgeordnetenhauses. Nicht nur in ihrem Haus, sondern in der gesamten Senatsverwaltung sei die Fluktuation sehr groß. Berlin müsse sich als Arbeitgeber attraktiver darstellen, sagte Badenberg. Wenn es nicht gelinge, die „wenigen Köpfe“ an sich zu binden, werde die Berliner Verwaltung künftig Pflichtaufgaben nicht mehr erfüllen können, warnte die Senatorin.