Mietspiegel Berlin 2023: Scharfe Kritik – "Geschenk für Vermieter"

Berlin. In Berlin gilt seit Donnerstag ein neuer Mietspiegel für rund 1,5 Millionen Wohnungen. Demnach ist die ortsübliche Vergleichsmiete gegenüber dem Mietspiegel 2021 um 5,4 Prozent auf 7,16 Euro je Quadratmeter und Monat gestiegen. Damit hat die Berliner Durchschnittsmiete bei bestehenden Mietverträgen erstmals die Sieben-Euro-Grenze überschritten. Im Vorgängermietspiegel 2021 lag der Durchschnittswert noch bei 6,79 Euro.

Berlin: Mieter- und Vermieterverbände konnten sich nicht auf Miethöhe einigen

Der Mietspiegel Berlin 2023 soll Mieter- und Vermieterseite gleichermaßen als Orientierungshilfe bei anstehenden Mieterhöhungen dienen. Auf seiner Grundlage können sich die Mietvertragsparteien bei bestehenden Mietverhältnissen einigen, ohne selbst Vergleichsobjekte ermitteln oder erhebliche Kosten für ein Gutachten aufwenden zu müssen. Er gilt allerdings gilt nicht für Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie in Reihenhäusern, Neubauwohnungen, die ab dem 1. Januar 2018 bezugsfertig geworden sind, sowie preisgebundene öffentlich geförderte Wohnungen.

Allerdings hatten sich die sechs Verbände, die die Interessen der jeweiligen Seite bei der Erstellung des Mietspiegels vertreten, nicht über die Höhe der Anpassung einigen können. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hat deshalb auf Grundlage des Berliner Verbraucherpreis-Indexes sowie der vom Statistischen Landesamt ermittelten Nettokaltmieten die Fortschreibung des alten Mietspiegels mit einem jährlichen Anstieg von 2,7 Prozent festgelegt und einen sogenannten einfachen Mietspiegel herausgegeben. Aufgrund vergaberechtlicher Verzögerungen wird es erst im zweiten Quartal 2024 wieder einen qualifizierten Berliner Mietspiegel geben.

Linke: „CDU und SPD machen den Vermietern ein Geschenk“

Wie in den Vorjahren sorgt auch der Mietspiegel 2023 für einen heftigen politischen Schlagabtausch. So übte Niklas Schenker, Sprecher für Mieten und Wohnen der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, scharfe Kritik an dem neuen Tabellenwerk: „Statt für Entlastungen zu sorgen, heizt die schwarz-rot Koalition die Mietpreisspirale weiter an.“ Mit der hohen Steigerungsrate im selbst erstellten Mietspiegel reize der Senat die Spielräume für Mieterhöhungen weitgehend aus. „CDU und SPD machen den Vermietern ein Geschenk, das den Mieterinnen und Mietern teuer zu stehen kommt“, so Schenker weiter. Bis zur Veröffentlichung eines neuen qualifizierten Mietspiegels im nächsten Jahr seien mehr Auseinandersetzungen über Mieterhöhungsverlangen zu erwarten.

„Der Mietspiegel gibt keine politisch gewollten Miethöhen wider“, sagte dagegen Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD). Er erinnerte daran, dass es sich beim Mietspiegel nicht um eine Marktfestsetzung, sondern eine Abbildung des Marktgeschehens über eine ortsübliche Vergleichsmiete handelt. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) sollen Mietspiegel im Abstand von zwei Jahren der Marktentwicklung angepasst werden. Mit den 2,7 Prozent für ein, beziehungsweise 5,4 Prozent für zwei Jahre, habe man einen realistischen Wert ermittelt: 1,35 Prozent pro Jahr werde der Marktentwicklung nicht gerecht.

Berliner Mieterverein, Mieterschutzbund und Mietergemeinschaft hatten sich eine niedrigere, die Verbände der Wohnungswirtschaft BBU, BFW sowie Haus und Grund dagegen eine höhere Vergleichsmiete gewünscht.

Mieterverein beklagt hohe „Mieterhöhungsspielräume“ für Vermieter

„Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass es für die Übergangszeit bis zum nächsten qualifizierten Mietspiegel einen einfachen Mietspiegel gibt“, sagte die Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins (BMV), Wibke Werner. Ohne einen Übergangsmietspiegel hätte gedroht, dass Vermieter ihre Mieterhöhungsverlangen mit Vergleichswohnungen oder Gutachten zu begründen – aus Sicht der Mieter die schlechtere Variante.

Durch die Anpassung des Mietspiegels um 5,4 Prozent würden jedoch Mieterhöhungsspielräume eröffnet, die in Zeiten hoher Inflation, hoher Energiepreise und gestiegener Lebenshaltungskosten für die Mieterinnen eine hohe Belastung darstellen werden“, kritisierte Wibke Werner. Damit werden Mängel des Systems der ortsüblichen Vergleichsmiete sichtbar. „Denn die sinkende Reallohnentwicklung findet keine Berücksichtigung“. Mietern rät der BMV die Überprüfung der Mieterhöhung vor der Unterzeichnung, wofür mindestens zwei volle Monate nach Zugang der Mieterhöhung Zeit bleibt.

Katrin Schmidberger, mietenpolitische Sprecherin der Grünen, äußerte die Befürchtung, dass Vermieterverbände „womöglich den Mietspiegel nicht anerkennen, weil sie höhere Mietsteigerungen einklagen wollen.“ Das müsse der Senat verhindern.

Vermieter verweisen auf stark gestiegene Preise für Instandhaltung und Modernisierung

Solche Befürchtungen wiesen die Wohnungsverbände indes zurück: „Wir gehen davon aus, dass unsere Mitgliedsunternehmen im Rahmen der Neuvermietungstätigkeit und bei Mieterhöhungen wie gewohnt in aller Regel auf den Mietspiegel zurückgreifen werden“, sagte Maren Kern, Vorständin im BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen. Angesichts der hohen Inflation der Preise für Instandhaltung oder Modernisierung sowie der deutlich gestiegenen Zinsen seien Mietanpassungen unerlässlich, um die Bausubstanz der Wohnungen zu erhalten oder dringend notwendige Investitionen, beispielsweise in energetische Sanierungen, finanzieren zu können.

Vermieter hatten sich 7,5-prozentige Mietsteigerung gewünscht

Auch der Eigentümerverband Haus und Grund Berlin, der sich eine Erhöhung der Vergleichsmiete um 7,5 Prozent gewünscht hatte, betonte am Donnerstag, dass man den Mitgliedern empfehle, den Übergangsmietspiegel anzuwenden. „Der Mietspiegel ist das Wichtigeste, was es im Mietrecht gibt“, sagte der Verbandsvorsitzende Carsten Brückner. Grundsätzlich rate er Vermietern, den gesetzlichen Spielraum für die Miethöhe auszuschöpfen.

Ab sofort steht der Berliner Mietspiegel 2023 einschließlich Abfrageservice und Erläuterungen auf der Website der Senatsverwaltung unter www.berlin.de/mietspiegel zur Verfügung.