Deutsche Special Olympics-Delegation in Berlin eingetroffen

Berlin. Die deutsche Delegation der Special Olympics Deutschland - offiziell TeamSOD - ist in Berlin eingetroffen. Drei Tage vor der Eröffnung der Special Olympics World Games Berlin 2023 haben die ersten der 573 Teammitglieder, darunter 413 Sportler, am Mittwoch ihr Quartier im Team-Hotel am Alexanderplatz bezogen, wie Special Olympics Deutschland mitteilte.

Die Weltspiele der geistig und mehrfach Behinderten finden vom 17. bis zum 25. Juni statt und sind die größte Multisportveranstaltung in Deutschland seit den Olympischen Spielen 1972 in München. Rund 7000 Aktive treten in 26 Sportarten an.

„Endlich sind wir in Berlin. Die nächsten Tage werden sehr aufregend, besonders die Eröffnungsfeier. Es sind meine ersten Weltspiele. Ich will bei den Wettbewerben mein Bestes geben und bin gespannt auf die Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt. Ich will eine Medaille holen und ich hoffe, das klappt“, sagte Turnerin Luisa Egersdörfer.