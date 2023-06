167.000 Besucher: „Sonne. Quelle des Lichts“

Die Ausstellung „Sonne. Die Quelle des Lichts in der Kunst“ im Potsdamer Museum haben rund 167.000 Gäste besucht. Damit sei die am vergangenen Sonntag nach 16 Wochen beendete Schau die dritterfolgreichste Ausstellung seit der Eröffnung des Museums gewesen, teilte die Pressestelle am Mittwoch mit. Die Eröffnungsausstellungen im Jahr 2017 hatten in 18 Wochen 320.000 Gäste angezogen, dahinter folgte im Jahr 2019 „Picasso. Das späte Werk“ mit 168.000 Besuchern in 14 Wochen.