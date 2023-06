Trotz Chemo: Daum zurück auf dem Fußballplatz

Der an Krebs erkrankte langjährige Bundesliga-Trainer Christoph Daum ist trotz Chemotherapie zurück auf dem Fußballplatz. Anlässlich eines Benefizspiels zwischen dem FC Bundestag und dem FC Diabetologie in Berlin coachte der 69-Jährige am Dienstagabend das Diabetes-Team, das er seit 2015 trainiert. „Du darfst dich nicht hängen lassen. Natürlich ist so eine Chemo scheiße, aber immer Kopf hoch und sehen, wie schön das Leben ist“, sagte Daum am Rande der Partie dem Fernsehsender RTL.