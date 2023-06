Hass und Hetze im Netz: Durchsuchungen auch in Berlin

Die Berliner Polizei hat sich an bundesweiten Aktionen gegen Hass und Hetze im Internet mit Durchsuchungen in der Hauptstadt beteiligt. Die Aktion richtete sich am Mittwoch gegen fünf Männer und eine Frau im Alter von 33 bis 84 Jahren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ermittelt werde wegen des Verdachts der Bedrohung, der Volksverhetzung, der Verleumdung oder Billigung von Straftaten. 40 Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes Berlin hätten bei den Durchsuchungen an sechs Ort in Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Marzahn-Hellersdorf zahlreiches Beweismittel gesichert.