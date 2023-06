Berlin: Hier können Sie Hollywoodstar Jennifer Lawrence sehen

Jennifer Lawrence am vergangenen Dienstag bei der Premiere von „No Hard Feelings“ in London.

Berlin. Hollywoods oberste Riege gibt sich in Berlin die Ehre. Am vergangenen Freitag stellte Chris Hemsworth seinen neuen Netflix-Blockbuster „Tyler Rake: Extraction 2“ in der Hauptstadt vor und sorgte für ordentlich Kreischalarm vor dem Zoo Palast in Charlottenburg. Der wird sich diesen Donnerstag wiederholen, an gleicher Stelle, denn Megastar Jennifer Lawrence kommt zur Deutschlandpremiere ihres Kino-Streifens „No Hard Feelings“ zum Zoo Palast.

Es war ihre erste Dreharbeit, nachdem sie im Februar 2022 ihren Sohn Cy zur Welt brachte. Eigentlich sollte die Babypause noch länger dauern, „ich hatte definitiv nicht vor zu arbeiten“, erzählte der „Tribute von Panem“-Star bei „Good Morning America“. Aber dann sei das Drehbuch zu „No Hard Feelings“ einfach zu lustig gewesen. „Es war das Lustigste, was ich je gelesen habe.“ Und es ist zugleich die bislang anrüchigste Rolle der 32-Jährigen, denn in der Sexkomödie versucht sie, einen 19-Jährigen zu verführen. Humor unter der Gürtellinie inklusive.

In „No Hard Feelings“ muss Lawrence einen 19-Jährigen zum Mann machen

Darum geht es: Die Uberfahrerin Maddie (Jennifer Lawrence) steht vor dem finanziellen Bankrott, als sie ein interessantes Jobangebot entdeckt: Wohlhabende Helikopter-Eltern suchen für ihren introvertierten Sprössling Percy eine Frau, die ihn entjungfert, ehe er daheim auszieht. Trotz einiger Tricks (wie Alkohol und Nacktbaden) muss Maddie jedoch feststellen, dass sie den unbeholfenen Percy nicht so schnell um den kleinen Finger wickeln kann. Dabei rennt ihr die Zeit davon. Sie hat einen Sommer, um Percy zum Mann zu machen. Sonst verliert sie alles.

Jennifer Lawrence in die "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2". Die Filmreihe machte sie zum Weltstar.

Foto: Murray Close / dpa

Mit drei Golden Globes und einer Oscar-Trophäe zählt Jennifer Lawrence zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen überhaupt. Dabei sorgen auch ihre Auftritte auf dem roten Teppich immer wieder für Schlagzeilen, wie vor einigen Wochen bei den Filmfestspielen in Cannes. Es begann mit einem Pretty-Woman-Moment, Lawrence strahlte in einem langen roten Couture-Kleid von Christian Dior mit Eyecatcher-Büste. Beim Verlassen des Festival Palais offenbarte sich dann ein Blick auf ihr Schuhwerk: ein Paar Flip-Flops in Schwarz. Das wurde sogleich als feministisches Statement gefeiert, wie auch als modischer Fehlgriff verrissen. Schließlich nahm Lawrence beiden Seiten den Wind aus den Segeln: Ihre High Heels seien schlicht zu groß gewesen, deshalb habe sie die im Laufe des Abends gegen die Flip-Flops austauschen müssen.

Überraschende Ankündigung vor dem Deutschlandbesuch

Ihre Fans elektrisierte die Schauspielerin kürzlich mit einer Aussage in der „Vanity Fair“. Ob sie sich vorstellen könne, bald wieder für die „Tribute von Panem“-Filmreihe vor der Kamera stehen? „Oh mein Gott, auf jeden Fall!“, sagte Lawrence. „Wenn ‚Katniss‘ jemals wieder in mein Leben zurückkehren könnte, 100 Prozent.“ Zwischen 2012 und 2015 verkörperte sie in allen vier Teilen der Erfolgs-Saga die Rolle der „Katniss Everdeen“.

Für einen Knalleffekt sorgte vor wenigen Tagen auch eine Ankündigung des Senders Pro 7 auf Instagram zum bevorstehenden Finale von „Germany´s Next Topmodel´ an diesem Donnerstag in Köln: „Überraschung. Wir haben etwas zu verkünden: Schauspielerin Jennifer Lawrence bringt Oscar-Glamour ins GNTM-Finale.“ Welche Aufgabe die Schauspielerin übernehmen wird, ist aber noch nicht bekannt.