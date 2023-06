Wetter in Berlin aktuell: Kräftige Gewitter und Sturm drohen

Es kann ungemütlich werden in der Region: Der Wetterdienst erwartet Gewitter und Sturmböen. Besonders am Freitag wird es turbulent.

Potsdam/Berlin. In Berlin und Brandenburg ist in den kommenden Tagen mit Gewittern, Schauern und Sturmböen zu rechnen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird das Wetter in der Region ab dem Mittwochnachmittag ungemütlich: Dichtere Wolken ziehen auf, und örtlich fällt Regen, so die Meteorologen in ihrer Vorhersage. Vor allem im Süden Brandenburgs kommt es zu Gewittern. Dabei wehen lokal Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 65 Kilometern pro Stunde.

Es wäre nach Wochen der Dürre eine Wohltat für Mensch und Natur in der Hauptstadt. In den vergangenen sechs Wochen hatte es in Berlin mit Ausnahme kleiner Schauer kaum oder nicht geregnet. Die wiederkehrenden Dürre-Phasen beschäftigen mittlerweile auch die Berliner Landespolitk.

In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter ein wenig und es bleibt trocken bei 13 bis 9 Grad. Am Donnerstag rechnet der Wetterdienst wieder örtlich mit Schauern bei 22 bis 26 Grad und ab dem Nachmittag mit vereinzelten Gewittern. Lesen Sie auch: Klimawandel: So will Berlin den Hitzeschutz verbessern

Wetter in Berlin: Kräftige Gewitter mit Starkregen möglich

Dieses Wetter bleibt den Menschen in Berlin und Brandenburg in der Nacht zum Freitag erhalten, die Temperaturen sinken auf 13 bis 10 Grad. Am Freitag geht es mit Blitz und Donner weiter: Regional kommt es zu Schauern und vereinzelten Gewittern bei 21 bis 25 Grad. Auch interessant: Drastische Studie – Berlin droht Trinkwasserknappheit

Zu einer ähnlichen Vorhersage kommt auch das Unternehmen von Jörg Kachelmann. "Am Freitag können sich im Osten und Nordosten auch einige, örtlich kräftige Gewitter mit Starkregen entwickeln", heißt es in einem Tweet von Mittwoch. Auf der beigefügten Karte ist zu sehen, dass es ab Freitagnachmittag in Berlin und im Umland auch zu starken Gewittern kommen kann.

Wetter in Berlin und Brandenburg aktuell: Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail

Mittwoch, 14.6.: Am Mittag im Nordwesten Brandenburgs heiter. In den anderen Regionen wolkig. Ab dem frühen Nachmittag teils stärkere Quellbewölkung und örtlich Schauer. Im Süden und Osten Brandenburgs vereinzelt Gewitter mit stürmischen Böen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 22 bis 26 Grad. Anfangs schwacher, im Tagesverlauf zunehmend mäßiger und teils böig auffrischender Nordostwind. In der Nacht zum Donnerstag wechselnd, gegen Morgen teils stark bewölkt. Weitgehend niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 13 bis 9 Grad. Schwacher Wind um Nord. Auch interessant: Dürre in Berlin: Linke mit drastischer Forderung – bald keine Golfplätze mehr?

Donnerstag, 15.6.: wolkig bis stark bewölkt und vielerorts durchweg trocken. Im Tagesverlauf lokal Schauer, am Nachmittag und frühen Abend einzelne Gewitter mit stürmischen Böen und Starkregen nicht ausgeschlossen. Höchstwerte 22 bis 25 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher, teils mäßiger Nordwind. In der Nacht zum Freitag wechselnd bis stark bewölkt. Regional Schauer. Tiefstwerte zwischen 13 und 10 Grad. Schwacher Wind. Lesen Sie auch: Trockenheit: Warum Berliner ihren Rasen nicht mehr mähen sollen

Freitag, 16.6.: wechselnd, teils stark bewölkt. Dabei Schauer und vor allem am Nachmittag und Abend auch lokal Gewitter mit Starkregenpotential. Höchsttemperatur zwischen 21 und 23 Grad. Abseits von Gewittern schwacher bis mäßiger Nordwest- bis Nordwind. In der Nacht zum Samstag wolkig, im Verlauf teils gering bewölkt. Meist niederschlagsfrei, nur noch einzelne Schauer. Gebietsweise Nebelbildung. Abkühlung auf 13 bis 11 Grad. Schwacher Wind, vorwiegend um Nordwest.

Samstag, 17.6.: heiter bis wolkig, ab Mittag teils stärkere Quellbewölkung und gebietsweise Schauer und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 26 Grad. Abseits von Schauern und Gewittern schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest bis Nord. In der Nacht zum Sonntag wolkig und rasch abklingende Schauer- und Gewittertätigkeit. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Schwacher Wind.

