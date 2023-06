Studie zeigt: So können Baustellen klimaneutral werden

Berlin. Bis 2045 will Deutschland klimaneutral sein. Das gilt auch für Baustellen – von denen Berlin besonders viele hat. Doch bislang ist davon auf den Baustellen des Landes nicht viel zu spüren: Baumaschinen werden mit Diesel betankt, der verwendeten Materialien sind weder recycelt noch stammen sie aus regionaler Produktion und klimaschädliches Beton kommt massenhaft zum Einsatz. Doch das wird sich ändern, versicherte Peter Hübner, Präsident des Bauindustrieverbandes am Dienstag in Berlin: „Eine Zeitenwende stehe auch am Bau an.“

131 Maßnahmen für eine CO2-freie Baustelle

Im Baucontainer neben der Baustelle für den im Rohbau fertigen, 146 Meter hohen Edge East Side Tower an der Warschauer Brücke in Friedrichshain präsentierte Hübner gemeinsam mit Joachim Schmid, Geschäftsführer des VDMA, Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau die „Strategie-Roadmap Baustelle 2045“. Erstellt hat sie das Fraunhofer-Institut. Darin werden insgesamt 131 Maßnahmen für klimaneutrales Bauen, aufgeteilt in zwölf Handlungsräume aufgelistet, mit deren Hilfe es gelingen soll, das Bauen in rund zwei Jahrzehnten klimaneutral zu machen. Hier die vier wichtigsten:

Schon bei der Ausschreibung und Vergabe sollen Nachhaltigkeitskriterien im öffentlichen und privaten Bauen verankert werden, schlagen die Wissenschaftler vor.

Die Baustelle 2045 wird konsequent digital vernetzt. Dazu wird am Rechner ein sogenannter „digitaler Zwilling“ des Gebäudes erstellt, der dann allen Baubeteiligten jederzeit zur Verfügung steht und fortlaufend aktualisiert wird. Das Klemmbrett gehört damit der Vergangenheit an. Voraussetzung: Stabiler Internetzugang auf jeder Baustelle. Durch verbesserte Planung und Kommunikation lassen sich Logistik und Materialeinsatz optimieren.

Baumaschinen werden statt mit Diesel und Benzin mit nachhaltiger Energie betrieben. Die stammt von Photovoltaikanlagen oder anderen neuen Antriebsstoffen, die über temporäre Ladeinfrastrukturen auf den Baustellen zum Einsatz kommen.

Da der Einsatz von Recycling-Baustoffen, wie Recycling-Beton, oder auch anderen neuen Baustoffen heute oft an einschränkenden Regularien scheitert oder infolge längerer Prüfungs- und Genehmigungszeiten Kostensteigerungen und Bauzeitverlängerungen verursacht, müssen die betreffenden Rechtsvorschriften und Regularien weiterentwickelt werden.

Bauindustrie fordert schnellere Zulassung neuer Baustoffe

„Mit den meisten Maßnahmen müssen wir dringend heute anfangen, wenn sich die Wirkung vor 2045 einstellen soll“, so Hübner. Die Bauunternehmen seien dazu bereit. Doch Investitionen in Fachkräfte, Baumaschinen und Know-how seien nur dann finanzierbar, wenn auch die Kunden in den Bau von Wohnungen, Verkehrswegen und Industrieanlagen investieren. „Es kommt dabei vor allem auf die öffentliche Hand an, Investitionen in leistungsfähige Verkehrswege zu verstetigen, eine Balance aus Förderung und Anreizen für bezahlbares Wohnen zu finden und Maßnahmen gegen die anhaltende Regulierungsflut zu ergreifen – für eine schnelle Zulassung von Innovationen und neuen Baustoffen und weniger Bürokratie“, so Hübner.

Auf einem anschließenden Baustellenrundgang schaute sich der Verbandschef Hübner dann noch die zwei der 35 Obergeschosse an, in denen das Bauunternehmen Züblin, Projektentwickler Edge Technologies und alcemy in einem Pilotprojekt für zwei Obergeschosse des Büroturms stark CO2-reduzierten Transportbeton herstellt und einbaut. Doch das hatte seine Tücken, beziehungsweise eine andere Konsistenz als herkömmlicher Beton: „Wir konnten den Beton nicht mit den Pumpen bis in die obersten Etagen bekommen“, berichtete Züblin-Mitarbeiterin Doris Gärtner. Dafür mussten eigens Betonsilos mit dem Kran hochgehievt werden.