Berlin: Senat verlängert Regelung zum Kündigungsschutz für Mieter

In den vergangenen zehn Jahren wurden in Berlin mehr als 100.000 Mietwohnungen in eigentum verwandelt.

Der Berliner Senat hat den Kündigungsschutz für Mieter von umgewandelten Eigentumswohnungen verlängert. Demnach darf der Eigentümer nach Umwandlung den Mietern zehn Jahre lang nicht wegen Eigenbedarfs kündigen. Die Verordnung gilt bereits seit 2013 und würde ohne Anschlussregelung Ende September auslaufen.

„Das ist eine gute Nachricht für Mieter, sie erhalten Sicherheit“, sagte Wohnungssenator Christian Gaebler (SPD) nach der Senatssitzung am Dienstag. „Wir schöpfen den rechtlichen Rahmen aus.“ Das Bundesrecht sieht eine Kündigungssperre von drei Jahren vor, erlaubt Ländern aber abweichende Regeln, wenn der Wohnungsmarkt angespannt ist.

Die Möglichkeit der Eigenbedarfskündigung bleibt bestehen

In Berlin sind in den vergangenen Jahren viele Wohnungen in Mietshäusern in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Allein zwischen 2011 und 2020 betraf dies laut Mieterverein 124.421 Wohnungen. In sogenannten Milieuschutzgebieten zum Erhalt der Sozialstruktur ist eine behördliche Genehmigung für solche Umwandlungen nötig. Dadurch und durch neue Regelungen im Baugesetzbuch des Bundes wurde das Tempo bei der Umwandlung in den vergangenen Jahren etwas gebremst.

Wird eine Wohnung in Eigentum umgewandelt, tritt der Käufer in das bestehende Mietverhältnis ein. Er kann zwar kündigen, wenn er einen Kündigungsgrund hat - zum Beispiel Eigenbedarf. Er muss aber neben den normalen gesetzlichen Kündigungsfristen eine sogenannte Kündigungssperrfrist einhalten, die in Berlin zehn Jahre beträgt. Wird die Wohnung innerhalb dieses Zeitraums weiterverkauft, beginnt die Sperrfrist nicht von vorn.

Die Grünen fordern weitergehenden Mieterschutz

Das kritisieren die Grünen und fordern einen besseren Schutz für betroffene Mieter. Wegen der Zinswende auf den Kapitalmärkten würden derzeit viele private Wohnungsunternehmen und Fonds Wohnungen weiterverkaufen, weil sie sich verspekuliert hätten, sagt die Wohnungsexpertin der Fraktion, Katrin Schmidberger. Mietern drohe dann eine frühzeitige Kündigung ihrer Wohnung.

Im Falle einer Umwandlung haben Mieter ein gesetzliches Vorkaufsrecht. Das bedeutet, Mieter können die Wohnung zum selben Preis erwerben, den der Eigentümer mit einem potenziellen Käufer ausgehandelt hat. Der Mieter muss vom Vermieter oder dem potenziellen Käufer über den Inhalt des Kaufvertrages und sein Vorkaufsrecht unterrichtet werden. Allerdings haben in der Vergangenheit nur wenige Mieter diese Möglichkeit genutzt.