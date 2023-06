Planungen für Wohnungsbauprojekt einen Schritt weiter

Christian Gaebler (SPD), Berliner Senator, sitzt in seinem Büro in der Senatsverwaltung.

Die Planungen für ein großes Wohnungsbauprojekt in Berlin-Buch sind einen Schritt weiter. Der Senat beschloss am Dienstag einen sogenannten Rahmenplan zum Neuen Stadtquartier Buch - Am Sandhaus, wie der zuständige Senator Christian Gaebler (SPD) mitteilte. Auf dem Areal sollen nach seinen Angaben bis zu 2700 Wohnungen entstehen. Wie viele es genau werden, soll im nun folgenden Bebauungsplanverfahren geklärt werden.