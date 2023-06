Kinder pulen Fuge aus Boden: Becken im Prinzenbad gesperrt

Das Berliner Freibad Prinzenbad in Kreuzberg hat Probleme wegen Kindern oder Jugendlichen, die ein Becken beschädigt haben. Im großen Kinder- und Nichtschwimmerbecken wurde eine sogenannte Dehnungsfuge zwischen Kacheln am Boden herausgepult, so dass ein Teil des Beckens wegen Verletzungsgefahren vorerst gesperrt werden musste, wie eine Sprecherin der Bäder-Betriebe am Dienstag sagte. Die Fuge sei vermutlich am vergangenen Wochenende von Kindern oder Jugendlichen im sehr vollen Becken herausgepult worden, hatten Bademeister im Schwimmbad berichtet.