Bundeskanzler Scholz zeichnet Berliner Verein Kopfsachen aus

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Sonderpreis des Wettbewerbs Startsocial an den Berliner Verein Kopfsachen vergeben. Der Verein setzt sich für die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein. Er ist in Berlin, Köln und Hamburg tätig. „Kinder und Jugendliche haben ganz besonders gelitten, als Kitas, Schulen und Universitäten zeitweise geschlossen hatten“, sagte der Bundeskanzler und Schirmherr des Wettbewerbs am Dienstag in Berlin mit Verweis auf die Corona-Pandemie. Er lobte die Arbeit des Vereins: „Das zeigt, wie wichtig mentale Gesundheit und ein offener Umgang damit ist, nicht nur während der Pandemie.“