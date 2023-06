Berlin Unfall an A100-Abfahrt: Säugling und fünf Menschen verletzt

Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos auf der Berliner Stadtautobahn A100 sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch ein Säugling. Eine 49 Jahre alte Autofahrerin bremste am Montagabend stark mit ihrem Wagen ab, um an einer Abfahrt einen Zusammenstoß mit einem vor ihr stark bremsenden Auto zu verhindern, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.