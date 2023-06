Bezirksbürgermeister: Neukölln als Projektionsfläche benutzt

Der Berliner Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) hat für einen differenzierten Blick auf seinen Stadtteil Neukölln geworben. Das ZDF-„Morgenmagazin“ interviewte ihn am Dienstag unter anderem zu den Silvesterkrawallen. Zur Frage, ob Neukölln zu Unrecht an den Pranger gestellt worden sei, wo es auch andernorts in Deutschland und Berlin Probleme gebe, sagte Hikel, Neukölln werde immer gerne als eine Projektionsfläche benutzt, wenn es um gesamtgesellschaftliche Probleme gehe.