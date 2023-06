Vivantes-Bilanz: Mehr Pflegekräfte und Millionen-Minus

Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes hat trotz des angespannten Marktes einen Zuwachs bei Pflegekräften und Hebammen verzeichnet. Das berichtete das Unternehmen am Dienstag in Berlin in einer Mitteilung zur Bilanz 2022. Bei der Personalsuche ist der Konzern auch im Ausland aktiv. So sollen bis zum kommenden Jahr 440 Kolleginnen und Kollegen aus Tunesien, Algerien und Indien starten. 45 neue Mitarbeiter begannen demnach bereits im Frühjahr. Das Jahresergebnis 2022 fiel negativ aus: Vivantes erwirtschaftete ein Minus von 72,3 Millionen Euro.