Kaderarbeit: Hertha BSC muss Planungen forcieren

Nach der Lizenzzusage durch die Deutsche Fußball Liga rücken bei Hertha BSC die Personalfragen immer mehr in den Mittelpunkt. Keine zwei Wochen bleiben bis zum Trainingsauftakt für die Saisonvorbereitung in der 2. Fußball-Bundesliga. Wenn Trainer Pal Dardai am 26. Juni seine Spieler am Schenkendorffplatz wieder versammelt, wird der Kader der Berliner noch längst nicht die finale Zusammensetzung haben. Doch einige Schlüssel-Transfers sollten bis dahin erledigt sein. Bis zum ersten Spieltag (28. - 30. Juli) bleiben nämlich auch nur noch wenige Wochen.