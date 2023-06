Eine Prüfung weniger für Berliner Gymnasiasten

Die Berliner Gymnasiasten können sich in der zehnten Klasse über eine Prüfung weniger freuen. Ab wann der MSA wegfällt.

Berlin. Die Berliner Gymnasiasten müssen bereits ab dem kommenden Schuljahr keine MSA-Prüfung mehr ablegen. Es fallen sowohl die Klausuren als auch die Präsentation weg, die Schülerinnen und Schüler erhalten ihren Mittleren Schulabschluss durch die Versetzung in die elfte Klasse automatisch. Diese Sofortmaßnahme als Entlastung der Lehrkräfte hat der Senat auf der Klausurtagung am Wochenende beschlossen.

Da die Situation sich an den Schulen weiter zuspitzt und im Land Berlin zum kommenden Schuljahr 1.460 Lehrkräfte fehlen werden, hat die Senatsverwaltung für Bildung noch weitere Änderungen festgelegt, um die Schulen unter den schwierigen Bedingungen zu entlasten. So soll es durch eine Änderung des Schulgesetzes künftig möglich sein, schulgesetzliche Gremien wie zum Beispiel die Schulkonferenz, Gesamtkonferenz, aber auch Elternabende per Videokonferenz durchzuführen.

Auch die generelle Mindestanzahl an Sitzungen werde aufgehoben. Lehrkräfte und Eltern müssten so abends nicht mehr zwingend in Präsenz erscheinen, sondern könnten sich von zu Hause oder andernorts zuschalten. Das mache das Schulleben flexibler, hieß es aus der Bildungsverwaltung.

Ausbau von Kita- und Schulplätzen

Ebenfalls im Fokus steht die Lehrerverbeamtung zur Minderung des Fachkräftemangels. Aktuell würden bei der Verbeamtung Lehrkräfte priorisiert, die noch in diesem Jahr ihr 52. Lebensjahr vollenden. Bis Oktober wolle die Senatsverwaltung Klarheit bei der Frage des Nachteilsausgleichs für Lehrkräfte schaffen, die nicht verbeamtet werden können oder wollen. Auch weitere Kompensationsmöglichkeiten sollen geprüft werden.

Ganz oben auf der Agenda steht auch die Schaffung von zusätzlichen Schul- und Kitaplätzen. Im Rahmen des Sofortprogramms hat sich die Senatsverwaltung vorgenommen, bis Oktober einen detaillierten Zeit-Maßnahmenplan zu sämtlichen Schulbau- und Kita-Ausbaumaßnahmen in der 19. Wahlperiode zu erarbeiten. Um Transparenz und Perspektiven zu schaffen, sollen die Daten mittels eines kartengestützten Bürgerinformationssystems öffentlich zugänglich gemacht werden.

Sprachförderung für Kitakinder

Ebenfalls bis Oktober will die Senatsverwaltung ein Konzept zur Einführung des Kita-Chancenjahres erarbeiten und es anschließend mit den Verbänden beraten. Mit diesem Chancenjahr will der Senat künftig Kinder mit festgestelltem Förderbedarf im letzten Kita-Jahr intensiv fördern und gezielt auf die Schule vorbereiten. Werden Sprachdefizite festgestellt oder nehmen die Kinder nicht an der Sprachstandfeststellung teil, müssen sie ein Jahr vor Schulbeginn verpflichtend eine Kita oder ein alternatives Bildungsangebot besuchen.