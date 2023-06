Jugendliche fahren mit Softairwaffe und Messer S-Bahn

Zwei Jugendliche mit einer Softairwaffe und einem Messer sind von Polizisten am Bahnhof Berlin-Lichtenberg aus der S-Bahn geholt worden. Die zwei 16-Jährigen waren am Samstag bei der Fahrt von einem Beamten, der nicht im Dienst war, beobachtet worden, wie sie mit einem waffenähnlichen Gegenstand und einem augenscheinlichen Butterflymesser hantierten, wie die Polizei am Montag mitteilte.