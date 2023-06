Verspätungen Nato-Übung "Air Defender": So lief der erste Tag am BER

Schönefeld. Das Nato-Manöver „Air Defender 23“ ist am Montagmorgen auch über Berlin und Brandenburg gestartet. Noch bis zum 23. Juni trainieren 25 Mitgliedstaaten die größte Verlegung von Luftstreitkräften in der Geschichte der Nato. Einer der gesperrten Korridore reicht dabei über die Hauptstadtregion. Auf der Homepage des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) werden Reisende deswegen auf mögliche Verspätungen bei Starts und Landungen vorbereitet.

In Deutschland sind während der Großübung drei Flugkorridore über Nord-, Süd- und Ostdeutschland für mehrere Stunden gesperrt. Für Berlin und Umgebung ist das von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 14 Uhr der Fall. Maschinen, die den Flughafen BER ansteuern, müssen deswegen teilweise Umwege fliegen. Gleichzeitig wird auf mögliche Änderungen im Ablauf während der Special Olympics World Games hingewiesen, die noch bis zum 25. Juni in Berlin gastieren.

„Air Defender 23“: Nur einzelne Verspätungen am BER am Montag

So kam es bis zum Nachmittag zu einzelnen Verspätungen, vom Flughafen war jedoch unterm Strich von einem „normalen Verkehrsmontag“ die Rede. Neben der Nato-Übung hatte auch ein Gewitter über Großbritannien Einfluss auf den Flugverkehr. Reisenden und Abholenden rät das Unternehmen, den Flugstatus auf der Homepage im Auge zu behalten und wie gehabt zweieinhalb Stunden vor dem Abflug am Flughafen zu sein.

Bei dem Nato-Manöver „Air Defender 23“ wird die gemeinsame Luftverteidigung trainiert. Rund 250 Flugzeuge steigen in den Himmel, ein großer Teil davon ist dazu extra nach Deutschland verlegt worden. Darunter Modelle wie der Langstreckenbomber B1 oder das Erdkampfflugzeug A-10 genannt „Warzenschwein“ der US Air Force, außerdem der schwedische Kampfjet JAS 39 „Greif“.

Wermutstropfen für Flugzeugfans: Die Maschinen starten von den Fliegerhorsten in Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein und Lechfeld in Bayern. Aufgrund der angestrebten Flughöhe werden sie nach Angaben der Luftwaffe nur kurz nach dem Start zu sehen sein. Selbst Fluglärm oder den Knall beim Durchbrechen der Schallmauer werde man daher über Berlin und Brandenburg wahrscheinlich nicht hören, so die Behörde.