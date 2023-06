Bekommen Klimakleber Punkte in Flensburg?

Berlin. Immer wieder blockieren Aktivisten der sogenannten Letzten Generation nicht nur gewöhnliche Straßenkreuzungen, sondern auch Autobahnen. Dazu fahren sie meist mit Leihwagen auf die Schnellstraße, bremsen ab und sperren die Autobahn mit dem Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer, bevor sie sich festkleben.

Im Gespräch mit der Berliner Morgenpost hat die Krankenschwester Sara P., die wegen der Klimakleber einen OP-Termin verpasst hat, die Vorgehensweise genau beobachtet. Auch im Internet finden sich genug Aufnahmen von ähnlichen Situationen. „Die geschilderte Taktik ist bekannt“, bestätigt die Polizei auf Morgenpost-Nachfrage. Laut Bußgeldkatalog zieht unzuläs­siges Parken auf der Auto­bahn einen Punkt im Verkehrsstrafenregister nach sich und kostet 70 Euro, bei Gefährdung oder sogar Unfall wird es teurer.

Bei acht gesammelten Punkten in Flensburg ist der Führerschein weg. Gerade bei Wiederholungs-Aktivisten, die mehrfach von der Autobahn gelöst werden müssen, dürfte sich das Punktekonto schnell füllen. Doch auf Morgenpost-Nachfrage konnten weder Polizei, Staatsanwaltschaft, Verkehrsverwaltung, Innenverwaltung, Bundesjustizministerium oder Kraftverkehrsbundesamt einen Fall nennen, bei dem ein Klimakleber einen Punkt fürs Parken auf der Autobahn bekommen hat oder ihm sogar der Führerschein entzogen wurde.

Beschlagnahmung des Führerscheins möglich

Denn sogar eine Beschlagnahmung des Führerscheins sei „unter bestimmten Voraussetzungen“ möglich, schreibt die Pressestelle der Polizei Berlin, aber sie unterliege auf jeden Fall dem Richtervorbehalt. Das Strafgesetzbuch gibt Richtern allerdings durchaus Handlungsspielraum. In Paragraf 69 heißt es: „Wird jemand wegen einer rechtswidrigen Tat, die er bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeuges oder unter Verletzung der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen hat, verurteilt (...), so entzieht ihm das Gericht die Fahrerlaubnis, wenn sich aus der Tat ergibt, dass er zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist.“ Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist dabei ausdrücklich nicht zu berücksichtigen, heißt es weiter.

Dazu muss aber vor allem eins klar sein: Wer gefahren ist. Und das ist das Problem. „Durch die an der Blockadeaktion eingesetzten Einsatzkräfte konnte die kraftfahrzeugführende Person vor Ort nicht festgestellt werden“, heißt es auf Nachfrage nach einiger Zeit zum konkreten Fall von Anfang Mai auf der A100 aus der Pressestelle der Polizei. Und auch bei anderen Fällen konnte nicht ermittelt werden, wer gefahren ist.

Klimakleber auf Autobahnen: Senatsverwaltungen sind ratlos

Und so ist es höchst fragwürdig, ob es überhaupt schon einmal zu einer Punktevergabe oder gar einem Führerscheinentzug bei einem Aktivisten gekommen ist. Die Senatsinnenverwaltung kann keine Auskunft über verteilte Strafpunkte in diesem Zusammenhang machen, das sei „im automatisierten Verfahren“ leider nicht möglich, heißt es in einer nicht unterschriebenen Antwortmail, in der am Ende aber noch auf die Verkehrsverwaltung verwiesen wird, denn die habe die Fachaufsicht über die Fahrerlaubnisbehörden.

Die Verkehrsverwaltung bestätigt immerhin: „Eine Entziehung der Fahrerlaubnis ist bei bestimmten Verstößen direkt im Strafverfahren möglich.“. Aber ob es dazu überhaupt schon einmal gekommen ist, könne sie nicht sagen. Aber vielleicht wisse die Staatsanwaltschaft ja mehr. Doch die Staatsanwaltschaft weiß auch von keinem Fall zu berichten und der konkrete Fall von Sarah P. ist in in ihrem System noch nicht zu finden. Er liege wohl noch bei der Polizei oder sei auf dem Weg zur Staatsanwaltschaft. „In beiden Varianten sind wir jedenfalls noch nicht auskunftsfähig.“