Klimawandel So will Berlin den Hitzeschutz verbessern

Berlin. Steigende Temperaturen, Trockenperioden und Hitzesommer – der Klimawandel ist auch in Berlin spürbar. Aber die Gefahren werden noch weitgehend unterschätzt. „Hitze tötet“, sagt der Präsident der Berliner Ärztekammer, Peter Bobbert. Es sei ein Skandal, dass die Bedrohungen des Klimawandels noch nicht ernstgenommen werden. „Der Hitzetod ist einsam und still. Wir müssen unsere Wahrnehmung dafür ändern“, sagt Bobbert.

Der Präsident der Ärztekammer hat zusammen mit der Senatsverwaltung für Gesundheit, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) und der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit deswegen das „Aktionsbündnis Hitzeschutz Berlin“ gegründet, um die Stadt für die Folgen des Klimawandels zu rüsten.

Mehrere Hundert Hitzetote pro Jahr in Berlin

Noch immer bliebe fast unbemerkt, dass jedes Jahr allein in Berlin mehrere Hundert Menschen an Hitze sterben, so die Experten des Aktionsbündnis. Besonders gefährdet sind demnach ältere, einsame und kranke Menschen.

Berlin müsse die Anstrengungen gegen die Gesundheitsgefahren durch die zunehmenden Hitzesommer verstärken, lautet die Forderung des Bündnisses. Am Mittwoch findet der erste bundesweite Hitzeaktionstag statt, mit dem auf die Gefahren durch steigende Temperaturen hingewiesen werden soll. Lesen Sie auch: Dürre in Berlin: Senat bereitet drastischen Plan vor

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen besitzen jetzt Hitzeschutzpläne

In einem ersten Schritt hat das Bündnis für alle Gesundheitseinrichtungen der Stadt Hitzeschutzpläne aufgestellt. So geht es zum Beispiel darum, in Pflegeeinrichtungen nicht nur dafür zu sorgen, dass die Pflegebedürftigen ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung gestellt bekämen, sondern auch zu kontrollieren, dass sie ausreichend trinken. In Krankenhäusern müssten Pläne zur Kühlung der Räume umgesetzt und dafür gesorgt werden, dass Medikamente derart aufbewahrt werden, dass sie ihre Wirkung unter hohen Temperaturen nicht verlören.

„Aber das reicht nicht aus“, sagt der Vorsitzende der Deutschen Allianz für Klimawandel und Gesundheit, Martin Herrmann. „Wir müssen die Hitzekompetenz in der Bevölkerung verankern.“ Der Sommer sei wunderbar, aber es gebe einen Punkt, an dem es kippe und die Temperaturen zur Gesundheitsgefahr werden. „Das haben wir noch nicht verstanden“, sagt Herrmann. So hätten die meisten Unternehmen sich noch nicht mit dem Hitzeschutz für ihre Mitarbeiter auseinandergesetzt. Auch interessant: Drastische Studie – Berlin droht Trinkwasserknappheit

Auch der Stadtumbau soll zum Hitzeschutz beitragen

An Hitzetagen sollten Menschen zwei bis drei Liter Flüssigkeit trinken.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Das Lageso startet derzeit eine Aufklärungskampagne zum Thema. Auf Postkarten, die in Apotheken ausliegen und an vulnerable Gruppen verteilt werden, werden Tipps gegeben, sich an heißen Sommertagen zu schützen. Dazu gehört, zwei bis drei Liter Wasser zu trinken, leichte Mahlzeiten einzunehmen, die Wohnung möglichst nachts und am Morgen zu lüften und die Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Zum Gesundheitsschutz an Hitzetagen soll auch der Stadtumbau beitragen. Angesichts lang anhaltender Trockenheit sprechen sich Naturschützer für einen Abschied vom Ideal des sehr kurzen Rasens aus. „Der englische Rasen gehört endlich abgeschafft!“, so die Referentin für Stadtgrün des Naturschutzbundes (Nabu), Janna Einöder. Nur noch wenige Rasenflächen sollten zum Spielen oder Picknicken kurz halten werden, um Trinkwasser zu sparen und die Artenvielfalt zu fördern. Der Bezirk Neukölln hatte erst kürzlich mitgeteilt, im Rahmen eines Modellprojekts auf ausgewählten Mittelstreifen Pflanzen länger wachsen zu lassen.

Der Klimawandel bedroht auch die Wasserversorgung der Stadt. Der Präsident des Umweltbundesamtes (UBA), Dirk Messner, warnte im Zusammenhang mit dem geplanten Ende der Kohleförderung in der Lausitz vor Wasserknappheit in der Hauptstadtregion. Wenn der Braunkohletagebau stillgelegt werde, werde das Grundwasser nicht mehr in die Spree abgeleitet, sagte Messner der in Potsdam erscheinenden „Märkischen Allgemeinen“.

Stopp des Kohleabbaus in der Lausitz bedroht Wasserversorgung

Messner betonte: „In den vergangenen 120 Jahren, in denen in der Lausitz Braunkohle gefördert wurde, wurden insgesamt 58 Milliarden Kubikmeter Wasser abgepumpt - das entspricht mehr als dem Volumen des Bodensees.“ Ökosysteme, Wasserverbraucher und Infrastruktur seien auf diesen hohen Wasserstand eingestellt. „Wenn wir nicht handeln, könnte die Spree künftig nur noch halb so viel Wasser führen wie heute“, sagte Messner. In heißen Sommermonaten könne sich die Wassermenge sogar um bis zu 75 Prozent verringern. Ausreichend Wasser ist aber laut dem Aktionsbündnis Hitzeschutz auch notwendig, um besonders aufgeheizte Orte in der Stadt abzukühlen.