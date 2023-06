Senat plant Kompetenzzentrum für Wildtiere

Der schwarz-rote Berliner Senat will ein Wildtierkompetenzzentrum einrichten. Laut Umweltverwaltung steigt das Interesse der Bevölkerung an dem Thema. Wo das Zentrum eingerichtet wird und wie es aussehen soll, stehe noch nicht fest, erklärte Umweltstaatssekretärin Britta Behrendt (CDU) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage von Hendrikje Klein (Die Linke). Ein Konzept müsse noch abgestimmt werden.