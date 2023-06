Stadionumbau: Union will 2025 ins Olympiastadion ausweichen

Wegen des Umbaus von Union Berlins Stadion An der Alten Försterei wird der Fußball-Bundesligist nach jetzigem Stand im in zwei Jahren für eine Spielzeit umziehen. „In der Saison 2025/2026 planen wir, im Olympiastadion zu spielen“, sagte Vereinspräsident Dirk Zingler in einem vereinseigenen Interview auf der Homepage der Köpenicker. „Wir machen das ganz bewusst so, weil wir diese Zeit, in der wir nicht hier spielen würden, so eng wie möglich halten wollen.“