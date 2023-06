TTC Berlin Eastside holt den neunten Meistertitel

Die Tischtennis-Frauen des TTC Berlin Eastside haben ihren neunten Meistertitel seit 2014 geholt. Die Berlinerinnen gewannen am Sonntag im Final-Rückspiel mit 6:3 bei Hauptrunden-Gewinner TTC 1946 Weinheim in Nordbaden. Eastside hatte das Hinspiel am Freitagabend in Berlin bereits mit 6:1 gewonnen und die Weichen gestellt.