Die erste Hälfte der neuen Woche bleibt in Berlin und Brandenburg voraussichtlich sonnig und trocken. Das geht aus Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Ein umfangreiches Hochdruckgebiet bringt demnach derzeit sehr warme und trockene Luft in die Region. Erst in der zweiten Wochenhälfte könnten lokal Schauer möglich sein, die entsprechenden Vorhersagen sind aber noch mit Unsicherheiten behaftet.

Die Sonne scheint am Himmel.

Wetterbericht Vorerst kein Niederschlag in der Region in Sicht

Nachdem für Montag noch bis zu 29 Grad vorhergesagt sind, wird es laut DWD ab Dienstag etwas kühler. Höchstwerte lägen dann zwischen 23 Grad entlang der Oder und bis 27 Grad in der Prignitz. In Berlin könnten noch um 24 Grad erreicht werden.

Für Berlin zeigen Daten aus einem Prognosemodell des Pflanzenschutzamtes, dass die Bodenfeuchte in einer Tiefe von 85 Zentimetern in den vergangenen Tagen wieder in den roten Bereich abgerutscht ist. Das bedeutet, dass eine zusätzliche Wassergabe für Straßenbäume je nach Pflanzenart und -größe als sinnvoll erachtet wird. Vergangenes Jahr lagen die Werte von Ende Mai bis Mitte Dezember durchgängig im roten Bereich.